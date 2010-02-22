Исправить 2 бага

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок283 просмотра

Необходимо исправить 2 бага: вывод левого меню, настроить поиск который отображен посередине в блоке.

сайт www . seoin . ru [без пробелов]

Код написан, осталось исправить ошибки в нем для отображения этих деталей

15 лет назад
romdev
Роман 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров