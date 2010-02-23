Разработка системы из 3х сайтов на битриксе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок192 просмотра

На пакете Бизнес нужно запрограммировать каталоги, фильтры, магазин, импорт данных. ТЗ по запросу, сроки - две недели.

15 лет назад
outs_rabota
Анатолий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров