Сделать frontend (вебинтерфейс) для БД учета холодных звонков

Если кто не знает, холодные звонки - это метод продаж товаров/услуг по телефону.

Разрабатываемая система предназначена для ведения операторами списка этих звонков/фирм

Если кратно - нужно авторизовать пользователя, выводить ему список фирм, давать возможность их добавлять/редактировать

Техтребования:

Язык реализации: PHP

БД: mysql

Использование AJAX, оптимизация под минимальный объем информации, передаваемой через браузер для удаленной работы.

Отделение html от кода (TPL или нечто подобное)

Структура БД есть, постраничный сценарий в наличии

наброски нескольких страниц с помощью axure:

http://www.n-n.ru/php

Ближайшее подобие, только более сложное и не браузерное -

http://www.evolution-it.ru/produkty_i_resheniya/mplus/index.html

скачайте демо, посмотрите структуру

оттуда нужны только следующие разделы/задачи:

раздел "клиенты" (задачи: вывод списка записей "клиенты" по страницам,

с фильтром по статусу, поиск, добавление/удаление, смена статуса, редактирование информации),

регистрация контактов, отображение истории контактов

частично: раздел "настройки"

не нужно: "напоминание на сегодня", "отчеты", "администрирование"

дополнительно: стандартная авторизация/разграничение прав доступа

От Вас:

- Пример Вашего кода

- Пример реализованных проектов

- Уровень цен