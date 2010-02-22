Здравствуйте. Нужна настройка скрипта sms замок на сайте smscoin.ru для сайта yoga.luxproducts.ru Для каждого пользователя отдельный ключ, ограничения по времени нет. За работу 20$ срок исполнения 2 дня. Я на связи ...
Csv-парсер
Доброго времени!
Нужно сделать универсальный парсер csv-файлов, т.е. с фильтром. За подробностями в ICQ 229-599-283
Заявки фрилансеров
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