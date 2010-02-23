Flash-движок для панорамы
Необходимо создать Flash-движок для просмотра кубической 360-градусной панорамы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать frontend (вебинтерфейс) для системы учета холодных звонков Если кто не знает, холодные звонки - это метод продаж товаров/услуг по телефону. Разрабатываемая система предназначена для ведения операторами списка звонков/фирм и учета ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать frontend (вебинтерфейс) для БД учета холодных звонков Если кто не знает, холодные звонки - это метод продаж товаров/услуг по телефону. Разрабатываемая система предназначена для ведения операторами списка этих звонков/фирм ...Закрыт15 лет назад
- $50
Доброго времени! Нужно сделать универсальный парсер csv-файлов, т.е. с фильтром. За подробностями в ICQ 229-599-283Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен модуль, дополняющий стандартный поиск DLE собственными результатами. Нужно сделать быстро (сегодня) Пишите с портфолио на vexder[[сабака]]gmail.com или в личку.Закрыт15 лет назад
- $100
Необходимо доработать готовый сайт на Битриксе-стандарт. Доработка заключается в правках модуля "инфо-блок" в админке, а также небольшой правке поиска. Тематика сайта - посуточная аренда квартир. Тз: Возможность для каждой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Господа программисты и системщики. У меня следующего рода проблема. Есть файл в формате .xls и в нем есть таблица, разбитая на много столбцов. Это некая мини БД, но в ней одна проблема. ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Имеются 3 сайта на платформе ShopScript. Необходима их качественная поддержка(веб-мастеринг): улучшение дизайна и функционала, разработка модулей и внедрение, доработка дизайна, наполнение информацией, пользовательская поддержка. Готовы работать за фиксированную оплату или за оплату ...Закрыт15 лет назад
- $25
Необходимо исправить 2 бага: вывод левого меню, настроить поиск который отображен посередине в блоке. сайт www . seoin . ru [без пробелов] Код написан, осталось исправить ошибки в ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть дизайн.. нужно запрограммировать его на джумлу.. вообщем сделать интернет магазин... исходники пришлю на почту. магазин асекВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад