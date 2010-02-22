Сделать frontend (вебинтерфейс) для БД учета холодных звонков Если кто не знает, холодные звонки - это метод продаж товаров/услуг по телефону. Разрабатываемая система предназначена для ведения операторами списка этих звонков/фирм ...
Сделать вебинтерфейс для БД
Сделать frontend (вебинтерфейс) для системы учета холодных звонков
Если кто не знает, холодные звонки - это метод продаж товаров/услуг по телефону.
Разрабатываемая система предназначена для ведения операторами списка звонков/фирм и учета
наброски нескольких страниц с помощью axure:
Ближайшее подобие, только более сложное и не браузерное -
http://www.evolution-it.ru/produkty_i_resheniya/mplus/index.html
скачайте демо, посмотрите структуру
оттуда нужны только следующие разделы/задачи:
раздел "клиенты" (зачачи: вывод списка записей "клиенты" по страницам,
с фильтром по статусу, поиск, добавление/удаление, смена статуса, редактирование информации),
регистрация контактов, отображение истории контактов
частично: раздел "настройки"
не нужно: "напоминание на сегодня", "отчеты", "администрирование"
Техтребования:
Язык реализации: PHP
БД: mysql
Использование AJAX, оптимизация под минимальный объем информации, передаваемой через браузер для удаленной работы.
Отделение html от кода (TPL или нечто подобное)
Структура БД есть, постраничный сценарий в наличии
От Вас:
- Пример Вашего кода
- Пример реализованных проектов
- Уровень цен
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