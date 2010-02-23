Решить проблему с Microsoft Excel

Господа программисты и системщики.

У меня следующего рода проблема. Есть файл в формате .xls и в нем есть таблица, разбитая на много столбцов. Это некая мини БД, но в ней одна проблема. Все строки повторяются. То есть это БД доменов и например если доменов 5000, то строк 10-12 тысяч, потому что некоторые повторяются по 2-3 раза.

так вот нужна инструкция, или мини скрипт ли программка, которая при нажатие кнопки или чего-то там удалить повторяющиеся строки. Удалиться должны повторяющиеся строки в рамках стоблца, например если я выбираю столбец с доменами и там домены повторяются, то они должны удалиться (вместе со своими строками). В итоге я получаю нормальную таблицу без повторяющихся доменов.

Скриншот в проекте.

Нужна инфа по решению проблемы и цена.