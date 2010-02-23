Доработка визуального калькулятора

Требуется доработать визуальный калькулятор на сайте supermebel.by/ осуществив привязку картинок к параметру (ширина х высота – шкафчика)

Сейчас каждый шкафчик имеет 1 картинку и несколько параметров, требуется чтобы при смене параметра менялась и картинка.

Все должно быть привязано к админке joomla 1.5