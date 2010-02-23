Требуется доработать визуальный калькулятор на сайте supermebel.by/ осуществив привязку картинок к параметру (ширина х высота – шкафчика) Сейчас каждый шкафчик имеет 1 картинку и несколько параметров, требуется чтобы при смене параметра менялась ...
Внедрить прием платежей Portmone на Joomla 1.5
Необходимо внедрить оплату услуг через Portmone. На текущий момент есть форма онлайн заказа сделанная на BreezingForm.
Необходимо сделать чтобы после того, как человек выбрал "оплату онлайн" он переходил на страницу заказа и ранее введенные данные также переносились.
При этом необходима возможность изменять стоимость услуг, а также возможность суммировать стоимость услуг в зависимости от заказа.
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