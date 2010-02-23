Внедрить прием платежей Portmone на Joomla 1.5

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Необходимо внедрить оплату услуг через Portmone. На текущий момент есть форма онлайн заказа сделанная на BreezingForm.

Необходимо сделать чтобы после того, как человек выбрал "оплату онлайн" он переходил на страницу заказа и ранее введенные данные также переносились.

При этом необходима возможность изменять стоимость услуг, а также возможность суммировать стоимость услуг в зависимости от заказа.

Joomla
15 лет назад
mats
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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