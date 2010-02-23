Скрипт авторегистратор

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка194 просмотра

Скрипт регистратор фрихостов, с использованием прокси серверов.

Хостинг:

freehostia.com

100webspace.com

Скрипт берёт лист логинов и паролей (или генерирует их),

и лист прокси-серверов регистрирует аккаунты на выходе получается лист логин:пасс.

15 лет назад
evgorka
Иван 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров