Добрый день. Нужен модуль для ждумлы 1.5 Вся информация тз. лежит в приложении модуль очень простой нучен человек который готов за сегодня его написать.
Скрипт авторегистратор
Скрипт регистратор фрихостов, с использованием прокси серверов.
Хостинг:
Скрипт берёт лист логинов и паролей (или генерирует их),
и лист прокси-серверов регистрирует аккаунты на выходе получается лист логин:пасс.
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