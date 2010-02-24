Модуль для Joomla 1.5

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Добрый день.

Нужен модуль для ждумлы 1.5

Вся информация тз. лежит в приложении модуль очень простой

нучен человек который готов за сегодня его написать.

Joomla
15 лет назад
weblogaton
Александр 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$25
1 день
Спасибо огромное, очень хороший спец по joomla 1.5 разбирается быстро во всем, хороший пхп програмер, выбирайте его исполнителе неподведет делает качественно и недорого и очень быстро советую тем кто ценит свое время.
С радостью выполнил этот проект. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад