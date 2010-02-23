Поддержка сайта medlab.ua

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Добрый день.

Необходим программист со знаниями OSCommerce для поддержки сайта medlab.ua.

В данный момент есть задачи:

1. Все сортировки (по производителям) сделать на сером фоне.

2. Между производителями поставить "|".

3. Сделать сортировку по цене как на Розетке.

4. Вывести колонку "производитель" в списке товаров.

5. На странице товара вывести производителя.

6. Cделать фото всплывающие в лайтбоксе.

5. Поменять тел. на главной странице 0 (44) 592-36-00, 592-36-55 факс: 0 (44) 496 19 62

6. http://medlab.ua/contact_us.php вставить

Время работы Отдела продаж магазина

по рабочим дням - с 8:30 до 18:00

суббота и воскресенье - заказы принимаются только через интернет сайт

7. Вывести кнопку для товара в админке, что можно было ставить производителя, не заходя в карточку товара.

8. Поменять на год 2010. А лучше сделать автоматические изменения.

Список будет расширяться и дополняться.

Я виду такую схему работы: за 2 - 4 недели собираются доработки, потом выполняются за один раз. Потом опять накапливаю доработки.

Но нужно, чтобы был постоянный человек, который сможет выполнять данные задачи.

15 лет назад
eko-n-tech
Лёзин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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