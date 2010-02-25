Доработка скрипта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки172 просмотра

Здравствуйте, ув. фрилансеры, есть сайт, на котором есть блоки - необходимо сделать их раздвигающимися, скрипт простой, но нужно добиться кроссбраузерности, особенно это касается IE. Кроме того надо будет прикрутить галеррею и прокрутку новостей. Кто понял о чем я - пишите в проект=)

____________________

С ув.Татьяна

15 лет назад
t_Y
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

PointIn
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, справился в срок и сделал даже больше, чем было в задании. Спасибо, советую!

Заявки фрилансеров

PointIn
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад