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Flash-игрушка оптимизированная под КПК
Необходим был 3D флэш-программист!
Прочтите внимательно все что прикреплено в архиве, потом задавайте вопросы.
Графически и кратко с текстом Т.З. исполнено в файлах:
SCAN0004.JPG
SCAN0005.JPG
SCAN0006.JPG
Есть так же более подробное Т.З., если нужно предоставлю.
Необходимо сделать (из всего Т.З.) лишь тоннель (как в Т.З.) или город (как в bigbord22.flv, или даже как реализовано уже автором этого же ролика) GameTown.swf.
Собственно это очень близко к тому что нужно. Минус лишь в том что это сделано просто тупо РЕНДЕРОМ в 3Dmax-е и переносом во флешку набором jpeg-ов. Как пример Auto.swf тоже сделан набором картинок! но на КПК отлично идет. Что ну никак не подходит потому что флешка запускается на КПК, и разворачивается там этот ролик под 30 Мб, при доступной оперативе в 20 мб. (программировать под КПК не нужно, эту часть я уже сделал сам), необходим именно программер, который сделает то же что в примерах, как уже реализовано (например в 200x300_mail.swf), именно с помощью нескольких картинок, какую-то часть в векторе, главное создать эффект движения автомобиля по проскакивающей мимо разметке и скачущей стрелке спидометра и тахометра, потом зациклить дорогу. На фоне вдалеке можно любой слой города сделать или конца тоннеля, все равно он будет ПЕРЕКРЫТ всплывающим вопросом (сама реализация игры).
Материал тут: narod.ru/disk/18261132000/KENT-Lamborghini.rar
Весь материал есть, машина (3D модель) картинки нужного ракурса, город или тоннель можно достать.
Прошу писать только тех кто представляет себе работу, это небольшая часть от проекта. Так же нужно очень быстро взяться. Оплата по факту и передача всех исходников, для включения этой части в общий проект!
Я сам фрилансер и это мой первый заказ, по любым вопросам договоримся! Можете писать мне в аську..
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