Flash-игрушка оптимизированная под КПК

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка205 просмотров

Необходим был 3D флэш-программист!

Прочтите внимательно все что прикреплено в архиве, потом задавайте вопросы.

Графически и кратко с текстом Т.З. исполнено в файлах:

SCAN0004.JPG

SCAN0005.JPG

SCAN0006.JPG

Есть так же более подробное Т.З., если нужно предоставлю.

Необходимо сделать (из всего Т.З.) лишь тоннель (как в Т.З.) или город (как в bigbord22.flv, или даже как реализовано уже автором этого же ролика) GameTown.swf.

Собственно это очень близко к тому что нужно. Минус лишь в том что это сделано просто тупо РЕНДЕРОМ в 3Dmax-е и переносом во флешку набором jpeg-ов. Как пример Auto.swf тоже сделан набором картинок! но на КПК отлично идет. Что ну никак не подходит потому что флешка запускается на КПК, и разворачивается там этот ролик под 30 Мб, при доступной оперативе в 20 мб. (программировать под КПК не нужно, эту часть я уже сделал сам), необходим именно программер, который сделает то же что в примерах, как уже реализовано (например в 200x300_mail.swf), именно с помощью нескольких картинок, какую-то часть в векторе, главное создать эффект движения автомобиля по проскакивающей мимо разметке и скачущей стрелке спидометра и тахометра, потом зациклить дорогу. На фоне вдалеке можно любой слой города сделать или конца тоннеля, все равно он будет ПЕРЕКРЫТ всплывающим вопросом (сама реализация игры).

Материал тут: narod.ru/disk/18261132000/KENT-Lamborghini.rar

Весь материал есть, машина (3D модель) картинки нужного ракурса, город или тоннель можно достать.

Прошу писать только тех кто представляет себе работу, это небольшая часть от проекта. Так же нужно очень быстро взяться. Оплата по факту и передача всех исходников, для включения этой части в общий проект!

Я сам фрилансер и это мой первый заказ, по любым вопросам договоримся! Можете писать мне в аську..

3ds Max
15 лет назад
goodkoal
Алексей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Shurafan
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$300
6 дней
Александр самый отличный специалист в реализации 3D во флеше, отлично знаком с AS, причем может пользоваться даже урезанным функционалом Flash Lite для создания интерактивных приложений! Сделал работы очень быстро и довольно качественно, хотя и были небольшие недочеты, которые он сразу же устранял, оценка 10 баллов из 10!
Ответственный заказчик с хорошим Т.З. что в наше время редкость.Быстро, оперативно решал возникающие вопросы.Предоставлял материалы даже сверх потребного. По оплате- заплатил больше уговоренного мотивируя бонусом.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ставлю 10+

Заявки фрилансеров

Shurafan
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт авторегистратор

    $15

    Скрипт регистратор фрихостов, с использованием прокси серверов. Хостинг: freehostia.com 100webspace.com Скрипт берёт лист логинов и паролей (или генерирует их), и лист прокси-серверов регистрирует аккаунты на выходе получается лист ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка скрипта

    $50

    Здравствуйте, ув. фрилансеры, есть сайт, на котором есть блоки - необходимо сделать их раздвигающимися, скрипт простой, но нужно добиться кроссбраузерности, особенно это касается IE. Кроме того надо будет прикрутить галеррею и прокрутку новостей. Кто понял ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поддержка сайта medlab.ua

    $50

    Добрый день. Необходим программист со знаниями OSCommerce для поддержки сайта medlab.ua. В данный момент есть задачи: 1. Все сортировки (по производителям) сделать на сером фоне. 2. Между производителями поставить "|". ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для Joomla 1.5

    $25

    Добрый день. Нужен модуль для ждумлы 1.5 Вся информация тз. лежит в приложении модуль очень простой нучен человек который готов за сегодня его написать.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить кодировку в MySQL

    Необходимо исправить кодировку БД База весит 25 mb (в zip) Сайт в кодировке UTF-8 В базе отображается русский текст примерно так РљРѕСЂРѕР»СЏ В общем с этим нужно разобраться, чтобы текст отображался ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка визуального калькулятора

    Требуется доработать визуальный калькулятор на сайте supermebel.by/ осуществив привязку картинок к параметру (ширина х высота – шкафчика) Сейчас каждый шкафчик имеет 1 картинку и несколько параметров, требуется чтобы при смене параметра менялась ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрить прием платежей Portmone на Joomla 1.5

    Необходимо внедрить оплату услуг через Portmone. На текущий момент есть форма онлайн заказа сделанная на BreezingForm. Необходимо сделать чтобы после того, как человек выбрал "оплату онлайн" он переходил на страницу заказа ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходим парсер (CSV)

    Необходим парсер контента для интернет-магазина. CVS Подробности и урл сайтов по ICQ либо по e-mail. Предлагайте свои варианты тех.реализации, цены и сроки. Пишите в аську.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для Bassib Интеграция JomSocial

    Интеграция JomSocial и JoomGallery Необходимо сделать интеграцию JoomGallery с JomSocial, а именно: - пользователь на своей личной странице Загружает фотографии в JoomGallery, т.е. фотки публикуются и в личном альбоме ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад