Александр спец своего дела. Отлично показал себя в работе над непростым проектом. Из его качеств стоить отметить: ответственность, пунктуальность, и высокий профессионализм. С любой поставленной задачей справлялся на отлично, несколько раз предлагал конструктивные решения проблем возникавших в процессе работы. Адекватно реагировал на правки которые поступали, даже на те которые не входят в рамки ТЗ. Спасибо за работу. Продолжаем сотрудничать.