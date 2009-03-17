Shurafan

Александр Ефимов Shurafan

 
48 летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специализируюсь на 3ds в связке с flash

Добрый день !

Вы нашли лучшего 3ds модельера и flash аниматора

и надёжного партнёра для вашего проекта!

О себе;

Живу в г. Краснодар.

Много путешествую по северному Кавказу.

Более 8/ лет выполняю работы по моделированию и анимации.

Образование – высшее

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За более подробной информацией обращаться:

тел; +79604748323

почта; [email protected]

[email protected]

http://shurafan.narod.ru/

icq;290-165-345

skype: shurafan1

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Отзывы заказчиков
HelixDesign
Артем 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
12 лет назад
Flash
Александр спец своего дела. Отлично показал себя в работе над непростым проектом. Из его качеств стоить отметить: ответственность, пунктуальность, и высокий профессионализм. С любой поставленной задачей справлялся на отлично, несколько раз предлагал конструктивные решения проблем возникавших в процессе работы. Адекватно реагировал на правки которые поступали, даже на те которые не входят в рамки ТЗ. Спасибо за работу. Продолжаем сотрудничать.
Ответственный, грамотный, заказчик и отличный дизайнер ! Всем советую!
Ответный отзыв
goodkoal
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Flash-игрушка оптимизированная под КПК
Александр самый отличный специалист в реализации 3D во флеше, отлично знаком с AS, причем может пользоваться даже урезанным функционалом Flash Lite для создания интерактивных приложений! Сделал работы очень быстро и довольно качественно, хотя и были небольшие недочеты, которые он сразу же устранял, оценка 10 баллов из 10!
Ответственный заказчик с хорошим Т.З. что в наше время редкость.Быстро, оперативно решал возникающие вопросы.Предоставлял материалы даже сверх потребного. По оплате- заплатил больше уговоренного мотивируя бонусом.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ставлю 10+
Ответный отзыв
Kazfoto
Тамара 
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
25 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать 3D модели продукции
Все в лучшем виде. Спасибо
Отличное ТЗ, приятное общение, оплата в вовремя, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Serj_O
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Реализация свободного вращения 3d в web
Профессиональный работник. Ответственно отнёсся к выполнению задания. Работодателям советую выбирать данного исполнителя. Ставлю 10+
Грамотный заказчик, четкое ТЗ, были не большие недочеты, оплата в срок.
Ответный отзыв
3D-графика
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от $100
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