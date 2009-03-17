Специализируюсь на 3ds в связке с flash
Добрый день !
Вы нашли лучшего 3ds модельера и flash аниматора
и надёжного партнёра для вашего проекта!
О себе;
Живу в г. Краснодар.
Много путешествую по северному Кавказу.
Более 8/ лет выполняю работы по моделированию и анимации.
Образование – высшее
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За более подробной информацией обращаться:
тел; +79604748323
почта; [email protected]
icq;290-165-345
skype: shurafan1
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Александр спец своего дела. Отлично показал себя в работе над непростым проектом. Из его качеств стоить отметить: ответственность, пунктуальность, и высокий профессионализм. С любой поставленной задачей справлялся на отлично, несколько раз предлагал конструктивные решения проблем возникавших в процессе работы. Адекватно реагировал на правки которые поступали, даже на те которые не входят в рамки ТЗ. Спасибо за работу. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Ответственный, грамотный, заказчик и отличный дизайнер ! Всем советую!
$300
10 баллов
14 лет назад
Александр самый отличный специалист в реализации 3D во флеше, отлично знаком с AS, причем может пользоваться даже урезанным функционалом Flash Lite для создания интерактивных приложений! Сделал работы очень быстро и довольно качественно, хотя и были небольшие недочеты, которые он сразу же устранял, оценка 10 баллов из 10!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик с хорошим Т.З. что в наше время редкость.Быстро, оперативно решал возникающие вопросы.Предоставлял материалы даже сверх потребного. По оплате- заплатил больше уговоренного мотивируя бонусом.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ставлю 10+
$10
10 баллов
14 лет назад
Все в лучшем виде. Спасибо
Ответный отзыв
Отличное ТЗ, приятное общение, оплата в вовремя, всем рекомендую!
$5
10 баллов
15 лет назад
Профессиональный работник. Ответственно отнёсся к выполнению задания. Работодателям советую выбирать данного исполнителя. Ставлю 10+
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, четкое ТЗ, были не большие недочеты, оплата в срок.
3D-графика
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга