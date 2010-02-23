Форма подачи объекта

Здравствуйте, ув. фрилансеры, есть сайт, на котором есть блоки - необходимо сделать их раздвигающимися, скрипт простой, но нужно добиться кроссбраузерности, особенно это касается IE. Кроме того надо будет прикрутить галеррею и прокрутку новостей. Кто понял ...