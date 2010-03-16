Веб-программирование под Yii Framework

Разработать расширяемую админку на базе Yii Framework.

Требуемый функционал:

Часть 1. Базовый:

* авторизация пользователей -- после авторизации переход на изначально запрашиваемый сценарий (напр. www.mysite.com/admin/search)

* контроль прав доступа -- сценарии имеют возможность проверить права доступа текущего пользователя

* (динамическое) системное меню -- строка вверху экрана а-ля Гугл, где перечислены в виде меню все доступные пользователю сценарии (меню стандартное для всех пользователей, однако некоторые пункты могут быть не видны ввиду недостаточных прав)

* лог сессий и действий -- стандартные классы ведения лога действий

* "сигнальную панель" -- область в верхней строке, в которой постоянно показывается некий статус

* простое добавление сценариев (controllers) -- каждый сценарий может быть оформлен в виде отдельных файлов и легко добавлен или убран из системы

Часть 2.

* сценарий обработки данных -- конкретный сценарий длительной обработки данных, во время обработки на клиентской части показывается статус (в %)

* сценарий поиска товара -- конкретный сценарий поиска товара, данные о товаре хранятся в нескольких таблицах

Требования

* опыт в использовании фреймворков

* частый контакт во время разработки

Оплата

* поэтапная послеоплата

* предоплата максимум символическая