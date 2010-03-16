Веб-программирование под Yii Framework

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Завершен2 заявки228 просмотров

Разработать расширяемую админку на базе Yii Framework.

Требуемый функционал:

Часть 1. Базовый:

* авторизация пользователей -- после авторизации переход на изначально запрашиваемый сценарий (напр. www.mysite.com/admin/search)

* контроль прав доступа -- сценарии имеют возможность проверить права доступа текущего пользователя

* (динамическое) системное меню -- строка вверху экрана а-ля Гугл, где перечислены в виде меню все доступные пользователю сценарии (меню стандартное для всех пользователей, однако некоторые пункты могут быть не видны ввиду недостаточных прав)

* лог сессий и действий -- стандартные классы ведения лога действий

* "сигнальную панель" -- область в верхней строке, в которой постоянно показывается некий статус

* простое добавление сценариев (controllers) -- каждый сценарий может быть оформлен в виде отдельных файлов и легко добавлен или убран из системы

Часть 2.

* сценарий обработки данных -- конкретный сценарий длительной обработки данных, во время обработки на клиентской части показывается статус (в %)

* сценарий поиска товара -- конкретный сценарий поиска товара, данные о товаре хранятся в нескольких таблицах

Требования

* опыт в использовании фреймворков

* частый контакт во время разработки

Оплата

* поэтапная послеоплата

* предоплата максимум символическая

Yii
15 лет назад
acceltm
Сергей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$280
14 дней
Нормально сделал, в срок. Главное, задает вопросы и предлагает альтернативные подходы и улучшения.
Все прошло хорошо, оплату получил как договаривались.

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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