Скрипт регистратор фрихостов, с использованием прокси серверов. Хостинг: freehostia.com 100webspace.com Скрипт берёт лист логинов и паролей (или генерирует их), и лист прокси-серверов регистрирует аккаунты на выходе получается лист ...
Веб-программирование под Yii Framework
Разработать расширяемую админку на базе Yii Framework.
Требуемый функционал:
Часть 1. Базовый:
* авторизация пользователей -- после авторизации переход на изначально запрашиваемый сценарий (напр. www.mysite.com/admin/search)
* контроль прав доступа -- сценарии имеют возможность проверить права доступа текущего пользователя
* (динамическое) системное меню -- строка вверху экрана а-ля Гугл, где перечислены в виде меню все доступные пользователю сценарии (меню стандартное для всех пользователей, однако некоторые пункты могут быть не видны ввиду недостаточных прав)
* лог сессий и действий -- стандартные классы ведения лога действий
* "сигнальную панель" -- область в верхней строке, в которой постоянно показывается некий статус
* простое добавление сценариев (controllers) -- каждый сценарий может быть оформлен в виде отдельных файлов и легко добавлен или убран из системы
Часть 2.
* сценарий обработки данных -- конкретный сценарий длительной обработки данных, во время обработки на клиентской части показывается статус (в %)
* сценарий поиска товара -- конкретный сценарий поиска товара, данные о товаре хранятся в нескольких таблицах
Требования
* опыт в использовании фреймворков
* частый контакт во время разработки
Оплата
* поэтапная послеоплата
* предоплата максимум символическая
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