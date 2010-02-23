Граббер INTV для DLE или UCOZ c плеером INTV

Грабер по идее уже есть. Для dle. Грабит по жанровым категориям, в краткую новость ставит название, постер и описание. В полную, в мой плеер ставит ссылку с плеера интв. Показывает в моём плеере. Показывал вернее, сейчас нет.

Нужно его переделать. Мне не нужно в мой плеер, пусть будет плеер интв. Вернее не совсем плеер интв, а граббер должен брать с плеера ID фильма и ставить его в доп. поле в новости. А дальше я сам. Или этот ID в оригинальный плеер поставлю, или ещё как.

Предыдущий грабер я заказывал здесь же, за 30$. (сам автор не отвечает) Думаю что переделка будет стоить не дороже. т.е. макс. 30$ Грабер пришлю архивом.

Ну или может заново сделать легче. )