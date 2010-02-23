Перемотка для видео в flash плеер Uppod

Здравствуйте!

На сайте (ссылка в профиле) нужно сделать перемотку в flash плеере Uppod.

Нюансы:

- видео воспроизводится со своего сервера.

- видео защищено PHP скриптом от вставки в плеер другого сайта. Скрипт работает на основе родимого генератора защиты ссылок DLE.

- перемотка в нашем случае - это клик пользователя на любое место полосы проигрывателя и переход на тот кадр без предварительной загрузки в кеш части видео, что идет до этого места.

- перемотка должна минимально грузить серверные ресурсы.

- работа будет проводится совместно с админом по тех части, который делал защиту ссылок, так если есть уже готовое решение, будет быстро и "безболезненно".

Ваши предложения скрыты от "чужих глаз".

С уважением,

Серж.