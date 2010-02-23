Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal Требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Опыт разработки сайта с "нуля" ...
Html + PHP + JS + MySQL (постоянная работа)
Есть ряд (более 10) проектов, которые необходимо реализовать с использованием html, php, js, mysql
Объём:
Сложность и размер проектов дифференцируется от 2-3 дневных до 2-4 месячных
Требования к коду:
• Мультибраузерность
• Задокументированность
• Ортогональность
• Расширяемость
• Соответствие модели MVC
Каждый проект, как правило, получает дальнейшее развитие, поэтому выполнение вышеуказанных требований критично!
Этапы:
1. Выполнение тестового ТЗ
- Вы знакомитесь с ТЗ
- Задаёте все необходимые уточняющие вопросы
- Называете дату предоставления результата
- Выполняете
- Показываете результат
По окончании этого этапа оцениваем:
1. уровень ошибок
2. срок выполнения
3. юзабильность реализации
4. качество кода
Если Вы удачно проходите первый этап, то переходим ко второму
2. Получение ТЗ на условиях оплаты
- Вы смотрите ТЗ, задаёте уточняющие вопросы
- Называете срок и стоимость
- Согласовываем срок и стоимость
- Вы выполняете работу
- Передаёте код, мы его выкладываем пользователям
- Мы оплачиваем 70% сразу после того как код выложен и работает корректно
- Мы оплачиваем 30% в течение 10 последующих дней (этот срок необходим для выявления багов пользователями и их исправления)
3. Далее, если Вы выполнили 2-3 проекта:
- качественно
- с соблюдением сроков
- юзабильно
В этом случае мы:
1. дополнительно платим Вам бонусы
2. предлагаем Вам дополнительно, либо альтернативно (на Ваш выбор) долю с доходов в разрабатываемых Вами проектах
Вы можете выбрать долю, либо продолжить работу на условиях сдельной оплаты.
Начиная с 2-го, 3-го этапа наша ответственность может, на Ваш выбор, гарантироваться трудовым договором
При условии демонстрации стабильного качества и высокой производительности возможен переход на условие постоянной оплаты в ежемесячном размере от 1000$ и бонусом до 1000$ с заключением трудового договора.
Важно!:
Критично относимся к срокам и качеству работы.
Если Вы НЕ ориентируетесь на долгосрочные отношения, уважительное отношение к людям и постоянное развитие, то высока вероятность того, что Вы потеряете с нами время.
Если Вы цените слово, время, качество, людей, ориентируетесь на поэтапное развитие, хотите со временем стать нашим партнёром, то сообщите, пожалуйста:
1. Ваш опыт?
2. На какие проекты в основном ориентируетесь: небольшие (до недели), средние (от недели до месяца), крупные (от нескольких недель)?
3. Каким гарантированным уровнем свободного времени располагаете?
4. На какой уровень оплаты ориентируетесь?
5. Какая система оплаты для Вас предпочтительнее: 1.сдельная, 2.оклад +/- бонус, 3.участие в доходах?
6. Ссылку на лучшие работы
7. Адрес, на который можно выслать тестовое ТЗ
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