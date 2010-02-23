Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal Требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Опыт разработки сайта с "нуля" ...
Каталог автомобилей
Каталог автомобилей (марка, описание, модицикации), расширенный поиск, доска объявлений. Подробное ТЗ выбранному кандидату. Выполнить на ajax+php+mysql не движок, а код. Бюджет ограничен.
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