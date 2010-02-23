Каталог автомобилей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок232 просмотра

Каталог автомобилей (марка, описание, модицикации), расширенный поиск, доска объявлений. Подробное ТЗ выбранному кандидату. Выполнить на ajax+php+mysql не движок, а код. Бюджет ограничен.

AJAXMySQLPHP
15 лет назад
webim
Анна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров