Сконвертить БД MySQL в другой вид и залить в CMS

Требуется помощь в разовом обновлении сайта romma.ru

Есть сайт по тематике "Вопросы и Ответы о здоровье и врачах", наполненный информацией.

Есть спарсенный контент вопросов-ответов по разным другим темаматикам (кроме медицины) в виде БД MySQL.

Хочу сделать на этом всём один большой сайт вопросов-ответов общетематический.

Нужно ДОзалить на сайт информацию, сохранив данные, которые уже есть. Привести в порядок категории обновлённого сайта, т.е. сейчас рубрикатор посвящён исключительно медицинским темам.

Нужно чтобы все те категории, что есть сейчас, разместились бы внутри категории "Медицина и здоровье"

Новая БД содержит категории: авто-мото, банки и кредиты, страхование, налоги, строительство и ремонт и т.п.

Т.е. надо собрать из того, что имеется, один цельный сайт вопросов-ответов.

Проверить со всех сторон, нормально ли всё работает.

Сделать грамотную карту сайта для облегчения индексации поисковыми системами. Возможно немного поправить вёрстку.

Сложности следующие:

- БД, которую нужно влить на сайт, собиралась под старый вариант движка (недавно движок переделали). То есть нужно разобраться, чем отличается новый формат БД от того, что есть и отконвертировать БД в формат, который нормально влезет в новый движок.