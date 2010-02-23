Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal Требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Опыт разработки сайта с "нуля" ...
Сконвертить БД MySQL в другой вид и залить в CMS
Требуется помощь в разовом обновлении сайта romma.ru
Есть сайт по тематике "Вопросы и Ответы о здоровье и врачах", наполненный информацией.
Есть спарсенный контент вопросов-ответов по разным другим темаматикам (кроме медицины) в виде БД MySQL.
Хочу сделать на этом всём один большой сайт вопросов-ответов общетематический.
Нужно ДОзалить на сайт информацию, сохранив данные, которые уже есть. Привести в порядок категории обновлённого сайта, т.е. сейчас рубрикатор посвящён исключительно медицинским темам.
Нужно чтобы все те категории, что есть сейчас, разместились бы внутри категории "Медицина и здоровье"
Новая БД содержит категории: авто-мото, банки и кредиты, страхование, налоги, строительство и ремонт и т.п.
Т.е. надо собрать из того, что имеется, один цельный сайт вопросов-ответов.
Проверить со всех сторон, нормально ли всё работает.
Сделать грамотную карту сайта для облегчения индексации поисковыми системами. Возможно немного поправить вёрстку.
Сложности следующие:
- БД, которую нужно влить на сайт, собиралась под старый вариант движка (недавно движок переделали). То есть нужно разобраться, чем отличается новый формат БД от того, что есть и отконвертировать БД в формат, который нормально влезет в новый движок.
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