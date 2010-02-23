Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal Требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Опыт разработки сайта с "нуля" ...
Ретранслятор автоаукционов США
Написать Ретранслятор автоаукционов США Manheim, Copart. Приоритет тем, кто уже делал такую работу.
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