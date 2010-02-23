Личный кабинет

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Скрипт регистрации (авторизации) пользователей на сайте, Личный кабинет.

ТЗ

1. Регистрация авторизация пользователей.

2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)

3. Создание административной зоны

1. Регистрация авторизация пользователей.

- форма регистрации:

Сведения регистрации полностью конфиденциальны

статус пользователя_____________ выпадающий список (оптовый покупатель, розничный покупатель)

логин__________ (сверка с базой свободен занят логин)

введите пароль_________

подтвердите пароль__________ (сравнение с полем “ введите пароль ”)

введите ваш e-mail ___________ (проверка корректности)

Фамилия____________

Имя_____________

Отчество_____________

Индекс ____________

Край/Область ____________ (заполняется автоматически по индексу)

Населенный пункт_________(заполняется автоматически по индексу)

Улица____________(выпадающий список по индексу)

Дом_________

Квартира_________(необязательно, если не имеется)

Телефон

-мобильный,________

Городской____________(необязательно)

Паспортные данные:

Серия_____________

Номер__________

Дата выдачи__________

Кем выдан_______________

Место рождения____________

Кнопка: Картинка с кодом (цифры)

Поле ввода цифр с картинок

Кнопка: РЕГИСТРАЦИЯ

Сверка правильности заполнения обязательных строк

2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)

Структура личного кабинета пользователя “оптовый покупатель”

Кнопка: Профиль (Личные данные пользователя с возможностью редактирования)

Кнопка: оплатить (Возможность оплатить с помощью систем электронных платежей

Кнопка: Заявка

Форма таблицы для заполнения с автоматическим подсчетом цены

Определенные поля обязательны для заполнения

выбор платежа (выпадающий список различного платежа электронные деньги, квитанция )

кнопка оплаты платежа

сумма платежа заполняется автоматически по вычисленному полю предоплаты таблицы

-после получения платежа администратором возможность изменения личных данных в профиле и в заявке исключается.

(пример таблицы заявки прилагается)

Кнопка: Архив заявок

Архив заявок

Архив договоров

Кнопка: Скачать заявку.

кнопка скачать договор

Кнопка: Выход

Кнопка договор

форма договора (данные пользователя заполняются автоматически из формы регистрации)

(пример формы договора прилагается)

3. Создание административной зоны

на усмотрение разработчика.

Просмотр активных заявок (поля: пользователь| время подачи заявки| вид связи| статус) возможность сортировки по времени по статусу.

Статусы заявок: ожидание (статус по умолчанию)

Ожидает оплаты

Выполнено (по закрытию дополнительное поле для описания решения проблемы)

Отказ (по закрытию дополнительное поле для причины)

Просмотр пользователей онлайн.

Возможность блокировки пользователя (Личный кабинет) с отправкой письма причины.

Возможность блокировки по ip/

Возможность отключать добавлять поля при регистрации пользователей.

возможность редактирования формы заявки

Возможность редактирования формы договора

15 лет назад
sergei62
Сергей 
62 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

pvolodya07
Владимир 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$250
15 дней

Заявки фрилансеров

pvolodya07
Владимир 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад