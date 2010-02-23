Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal Требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Опыт разработки сайта с "нуля" ...
Личный кабинет
Скрипт регистрации (авторизации) пользователей на сайте, Личный кабинет.
ТЗ
1. Регистрация авторизация пользователей.
2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)
3. Создание административной зоны
1. Регистрация авторизация пользователей.
- форма регистрации:
Сведения регистрации полностью конфиденциальны
статус пользователя_____________ выпадающий список (оптовый покупатель, розничный покупатель)
логин__________ (сверка с базой свободен занят логин)
введите пароль_________
подтвердите пароль__________ (сравнение с полем “ введите пароль ”)
введите ваш e-mail ___________ (проверка корректности)
Фамилия____________
Имя_____________
Отчество_____________
Индекс ____________
Край/Область ____________ (заполняется автоматически по индексу)
Населенный пункт_________(заполняется автоматически по индексу)
Улица____________(выпадающий список по индексу)
Дом_________
Квартира_________(необязательно, если не имеется)
Телефон
-мобильный,________
Городской____________(необязательно)
Паспортные данные:
Серия_____________
Номер__________
Дата выдачи__________
Кем выдан_______________
Место рождения____________
Кнопка: Картинка с кодом (цифры)
Поле ввода цифр с картинок
Кнопка: РЕГИСТРАЦИЯ
Сверка правильности заполнения обязательных строк
2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)
Структура личного кабинета пользователя “оптовый покупатель”
Кнопка: Профиль (Личные данные пользователя с возможностью редактирования)
Кнопка: оплатить (Возможность оплатить с помощью систем электронных платежей
Кнопка: Заявка
Форма таблицы для заполнения с автоматическим подсчетом цены
Определенные поля обязательны для заполнения
выбор платежа (выпадающий список различного платежа электронные деньги, квитанция )
кнопка оплаты платежа
сумма платежа заполняется автоматически по вычисленному полю предоплаты таблицы
-после получения платежа администратором возможность изменения личных данных в профиле и в заявке исключается.
(пример таблицы заявки прилагается)
Кнопка: Архив заявок
Архив заявок
Архив договоров
Кнопка: Скачать заявку.
кнопка скачать договор
Кнопка: Выход
Кнопка договор
форма договора (данные пользователя заполняются автоматически из формы регистрации)
(пример формы договора прилагается)
3. Создание административной зоны
на усмотрение разработчика.
Просмотр активных заявок (поля: пользователь| время подачи заявки| вид связи| статус) возможность сортировки по времени по статусу.
Статусы заявок: ожидание (статус по умолчанию)
Ожидает оплаты
Выполнено (по закрытию дополнительное поле для описания решения проблемы)
Отказ (по закрытию дополнительное поле для причины)
Просмотр пользователей онлайн.
Возможность блокировки пользователя (Личный кабинет) с отправкой письма причины.
Возможность блокировки по ip/
Возможность отключать добавлять поля при регистрации пользователей.
возможность редактирования формы заявки
Возможность редактирования формы договора
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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