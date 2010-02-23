Русифицировать flash XML шаблон

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Закрыт7 заявок232 просмотра

Необходимо русифицировать flash xml шаблон.

http://allday.ru/index.php?newsid=263951

15 лет назад
vooovka
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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