Настроика скрипта выгрузки на локальной машине на денвере. Можно удаленно через тиам виевер. Стучите в аську
Подкорректировать админку на основе Zend Framework
1. Добавить раздел статьи, с возможностью создания полкатегорий.
2. Возможность добавления подкатегорий в существующие категории.
и еще мелочь одна...
Пишите примерную стоимость и сроки.
Оплата в WM по окончанию работы, либо через безопасную сделку.
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