Подкорректировать админку на основе Zend Framework

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

1. Добавить раздел статьи, с возможностью создания полкатегорий.

2. Возможность добавления подкатегорий в существующие категории.

и еще мелочь одна...

Пишите примерную стоимость и сроки.

Оплата в WM по окончанию работы, либо через безопасную сделку.

15 лет назад
3zor
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров