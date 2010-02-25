Скрипт рандомной смены фото в рамках блока

Нужен скрипт, можно с использованием jquery, который должен выполнять следующее действие:

Есть 10 – 14 масивов, каждый из которых содержит по 3 - 4 рисунка.

Есть блок на страничке, в рамках которого происходит все действие. Блок резиновый, ширина в %.

Нужно, чтобы в этом блоке 10 фоток (наши 10 масивов) через произвольный промежуток времени появлялись и затухали. Как только фотка появится и затухнет, из массива выбирается случайная фотка, и эта фотка начинает появляться в другом месте (в рамках нашего блока).

Все это должно быть похоже на звездное небо, где звездочки то появляются, то исчезают, только вместо звезд будут выбираться случайные фото.

Еще раз напомню, что все фотографии должны быть только на территории div-a, не должно быть такого, что какая-то фотография будет обрезана сбоку.

Сам скрипт не должен сильно грузить процессор.