Агрегатор торрент трекеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка885 просмотров

Требуется программист (PHP, Mysql, HTML,) для проектного выполнения задач. В перспективе фултайм работа.

Требование в актуальном проекте

-Програминг PHP

-знакомство с торрент технологиями

Коротко о проекте

разработка проекта с последующим сопровождением

агрегатор торрент трекеров

требование на личном уровне

- выполнения заказа в свой же выставленный срок. (Перспектывы при просрочках невелики.)

-наличие свободного выхода в интернет

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда адресу: [email protected]

Оплата договорная после изучения тех задания

HTMLMySQLPHP
15 лет назад
xkrainer
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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