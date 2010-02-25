Есть шаблон формы с рабочей валидацией(на базе Validation Engine 1.6.2, jQuery plugin). Нужно сделать: + Прикрутить капчу с проверкой + Создать простой PHP скрипт (или взять готовое решение и подогнать ...
Агрегатор торрент трекеров
Требуется программист (PHP, Mysql, HTML,) для проектного выполнения задач. В перспективе фултайм работа.
Требование в актуальном проекте
-Програминг PHP
-знакомство с торрент технологиями
Коротко о проекте
разработка проекта с последующим сопровождением
агрегатор торрент трекеров
требование на личном уровне
- выполнения заказа в свой же выставленный срок. (Перспектывы при просрочках невелики.)
-наличие свободного выхода в интернет
Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда адресу: [email protected]
Оплата договорная после изучения тех задания
Заявки фрилансеров
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