Партнерка + формы регистрации

Требуется создать формы регистрации клиентов на сайте и разработать несложный модуль партнерской программы. Все это дело совместить. Так что бы система определяла от кого пришел посетитель. Что бы парнер получал уведомления о действиях посетителя (в том числе и кол-во переходов по его ссылке).

Предлагайте варианты по ценам.

Интересует так же ваше портфолио.