Партнерка + формы регистрации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Требуется создать формы регистрации клиентов на сайте и разработать несложный модуль партнерской программы. Все это дело совместить. Так что бы система определяла от кого пришел посетитель. Что бы парнер получал уведомления о действиях посетителя (в том числе и кол-во переходов по его ссылке).

Предлагайте варианты по ценам.

Интересует так же ваше портфолио.

15 лет назад
Patrio
Леб 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров