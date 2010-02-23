Меню карусель на jquery

Небходимо сделать менюшку похожу как здесь http://css-tricks.com/examples/MovingBoxes/

Единственное что должно быть, это постоянно движение пунктов меню по кругу. Не должно быть такого, как в примере что если закончились пункты то надо листать в другую сторону, в начало. Все должно быть по кругу.

Плюс ко всему помимо картинки будет текстовый блок с ссылкой. Все подробности можно обсудить в асе 201435240. Чем дешевле тем лучше. )