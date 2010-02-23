Меню карусель на jquery

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Небходимо сделать менюшку похожу как здесь http://css-tricks.com/examples/MovingBoxes/

Единственное что должно быть, это постоянно движение пунктов меню по кругу. Не должно быть такого, как в примере что если закончились пункты то надо листать в другую сторону, в начало. Все должно быть по кругу.

Плюс ко всему помимо картинки будет текстовый блок с ссылкой. Все подробности можно обсудить в асе 201435240. Чем дешевле тем лучше. )

CSSjQuery
15 лет назад
adversystem
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

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