Nginx + php найти глюк

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок237 просмотров

Требуется разобраться почему при работе и кеширование посредством nginx отказывается работать авториазция на сайте.

NginxPHP
15 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rwl
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
Андрей отлично разбирается в настройке ПО для Freebsd. Советую!
Хороший заказчик. Быстро поработали, мгновенно получил оплату. Четко была поставлена задача, - не пришлось долго разбираться. Надеюсь не последний раз работаю с Олегом

Заявки фрилансеров

rwl
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад