Требуется программист (PHP, Mysql, HTML,) для проектного выполнения задач. В перспективе фултайм работа. Требование в актуальном проекте -Програминг PHP -знакомство с торрент технологиями ...
Редактирование и модифицирование java чата!
Добрый день
Нужен человек для модифицирования и редактирования ява движка чата, оплата зависит от качества и количества проделанной работы!
Желательно что бы был опыт работы с подобными приложениями, движками !
Чат на платформе jimbot.ru если это о чем то говорит.
Связаться со мной можно по icq 499499499
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