Редактирование и модифицирование java чата!

Добрый день

Нужен человек для модифицирования и редактирования ява движка чата, оплата зависит от качества и количества проделанной работы!

Желательно что бы был опыт работы с подобными приложениями, движками !

Чат на платформе jimbot.ru если это о чем то говорит.

Связаться со мной можно по icq 499499499