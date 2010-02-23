Редактирование и модифицирование java чата!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Добрый день

Нужен человек для модифицирования и редактирования ява движка чата, оплата зависит от качества и количества проделанной работы!

Желательно что бы был опыт работы с подобными приложениями, движками !

Чат на платформе jimbot.ru если это о чем то говорит.

Связаться со мной можно по icq 499499499

Java
15 лет назад
ivax
Иван 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров