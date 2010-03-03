Создание шаблона Wordpress по нарисованному макету

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок186 просмотров

Собственно суть работы изложена в названии.

Есть макет в PSD формате - требуется сделать на его основании шаблон для Wordpress.

Шаблон простой двухколоночный фиксированной ширины.

Необходимые дополнительные сведения предоставлю после выбора исполнителя.

Оплата по факту готовности.

WordPress
15 лет назад
master_demix
Николай 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

hermit931
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отлично выполненная работа. спасибо
Приятно работать с понимающими людьми :)

Заявки фрилансеров

hermit931
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад