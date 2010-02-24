Доска объявлений.

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок374 просмотра

Нужна доска объявлений. Для начала можно без aдминки.

Аналог - одна из ведущих англоязычных досок, будет выбрана совместно.

Грамотный, профессиональный, хорошо комментированный код.

Основные требования максимальное быстродействие и надежность.

Планируемое число записей порядка 100 тыс.

Заявки без ссылок на реально работающие аналогичные работы либо без

краткого описания решения задачи не рассматриваются.

15 лет назад
myzakaz
Zakaz My 
30 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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