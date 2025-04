Оптимизация движка интернет-магазина на VamShop

Есть интернет-магазин на VamShop. Посещаемость – 150 уникумов в день, 3200 товаров. Для хостинга используется VPS. В последнее время стал тормозить, товары в админке открываются с большой задержкой. В связи с чем (возможно) при попытке зайти на вкладку картинки или цены появилась ошибка "Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in .../admin/includes/functions/trumbnails_add_funcs. php on line 78". Ошибка появляется как при редактировании существующего товара, так и при добавлении нового. Требуется:

1. Решить данную проблему

2. Оптимизировать и ускорить работу скрипта

3. .... понравимся друг другу - будем работать дальше.