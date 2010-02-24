Написание/подключение фреймового mp3-плеера

Ищем веб-программиста для написания/подключения фреймового mp3-плеера (готового модуля или собственной разработки) для сайта по продаже мп3 контента. Необходима интеграция плейлиста плеера в сам магазин (Joomla+VirtueMart): добавление треков с магазина в плейлист, добавление трека из плейлиста в корзину, непрерывное воспроизведение треков в фрейме при переходах внутри магазина, и т.д.

Обязательна предварительная встреча в Киеве. Стоимость работ - ориентировочно 100$ (возможен торг). Подробности, уточнения и ТЗ - по электронной почте.