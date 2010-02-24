Собрать demon для браузерной игры (не компелит)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Есть браузерная онлайн игра, есть под неё демон, игра не работает без демона. а демон не компилиться до конца

помогите пожалуйста!!! сколько это будет стоить

15 лет назад
MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров