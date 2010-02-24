Требуется команда веб-программистов php, для программирования портала на Smarty. Работа почасовая (до 10$ в час). Команда должна быть обязательно.
Парсер/Монитор выдачи Google
Парсинг выдачи гугла по ключевым словам, поддержка http и socks прокси.
Парсить нужно только первую страницу выдачи (т.е. топ-10), сохранять УРЛ, позицию и ключевик.
Отпаршеные результаты выдавать с возможностью сортировки, как указано в аттачменте (в форму вводится ключевик, выдается список доменов, при клике на домен показываются страницы с домена и их позиции)
Я себе представляю это так:
2 текстовых файла: один с ключами, другой с проксями. Скрипт парсит Гугл по ключевикам, меняя прокси, которые не работают, или которым гугл выдает капчу. Результаты сохраняются в базу. Другой скрипт дергает из базы нужные данные и отображает их как на скриншоте.
Желательно, чтобы скрипты были на PHP, или Python.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
НЕ МАГАЗИН !!! В ТЗ все подробно описано пишите те кто имел опыт подобных робот. Обязательно пишите на какой цмс бкдете делать, цены и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2000
Нужна доска объявлений. Для начала можно без aдминки. Аналог - одна из ведущих англоязычных досок, будет выбрана совместно. Грамотный, профессиональный, хорошо комментированный код. Основные требования максимальное быстродействие и надежность. Планируемое ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется программист, хорошо владеющий PHP, знающий архитектуру движков DLE и Joomla 1.5, и имеющий опыт написания компонентов для Joomla 1.5. Требуется разработать конвертер базы данных DLE в Joomla в виде компонента. Требуется ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Ищем веб-программиста для написания/подключения фреймового mp3-плеера (готового модуля или собственной разработки) для сайта по продаже мп3 контента. Необходима интеграция плейлиста плеера в сам магазин (Joomla+VirtueMart): добавление треков с магазина в плейлист, добавление трека из плейлиста ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Сделать 1:1 как в http://www.ebay-dostavka.com.ua/feedback.php Для wordpress. Все отзывы должны хранится в mysql базе.Завершен15 лет назад
- $50
Есть интернет-магазин на VamShop. Посещаемость – 150 уникумов в день, 3200 товаров. Для хостинга используется VPS. В последнее время стал тормозить, товары в админке открываются с большой задержкой. В связи с чем (возможно) при попытке ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго. К сайту http://gorodm.by/ требуется прикрутить почту gmail чтобы люди получали ящики вида что-то@gorodm.by Тоесть при регистрации на сайте получает и ящик.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $300
Требуется программист для написания копии скрипта сайта qpays.com Это простой скрипт платежной системы с простым функционалом: - создание двух видов аккаунтов - возможность перевода средств между аккаунтами - протекция сделки ...Закрыт15 лет назад
- $30
Собственно суть работы изложена в названии. Есть макет в PSD формате - требуется сделать на его основании шаблон для Wordpress. Шаблон простой двухколоночный фиксированной ширины. Необходимые дополнительные сведения предоставлю ...Завершен15 лет назад