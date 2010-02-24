Парсер/Монитор выдачи Google

Парсинг выдачи гугла по ключевым словам, поддержка http и socks прокси.

Парсить нужно только первую страницу выдачи (т.е. топ-10), сохранять УРЛ, позицию и ключевик.

Отпаршеные результаты выдавать с возможностью сортировки, как указано в аттачменте (в форму вводится ключевик, выдается список доменов, при клике на домен показываются страницы с домена и их позиции)

Я себе представляю это так:

2 текстовых файла: один с ключами, другой с проксями. Скрипт парсит Гугл по ключевикам, меняя прокси, которые не работают, или которым гугл выдает капчу. Результаты сохраняются в базу. Другой скрипт дергает из базы нужные данные и отображает их как на скриншоте.

Желательно, чтобы скрипты были на PHP, или Python.