Исправить ошибку в системе/скрипте (rTorrent)

Приветствую уважаемые фрилансеры,

Требуется помощь, необходимо исправить ошибку, трекер выдает ошибку: Tracker: [Couldn't resolve host name]

Требуется консультация по вопросу, как ее исправить.

Только для тех кто работал с данной системой и подскажет нам, как где и какие команды нужно выполнить, чтобы ее устранить (доступ к серверу мы дать не можем к сожалению, в целях политики безопасности компании)

Кое-что об этом написано тут:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/rtorrent/+bug/184821

http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg627978.html