Создание своей карты на основе mapia.ua API

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Требуется создание своей карты на основе api сервиса mapia.ua (документация: http://mapia.ua/ru/pages/api-documentation ). Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительной информации.

Пример как должно быть даю в привате.

ICQ: два92-341-293

15 лет назад
webantis
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
15 лет назад