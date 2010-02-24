Требуется команда веб-программистов php, для программирования портала на Smarty. Работа почасовая (до 10$ в час). Команда должна быть обязательно.
Конструктор шкафов-купе в Flash
Кто может сделать аналог программы конструктора дверей купе типа:
http://www.creamondi.md/catalog/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx
Сроки и стоймость?
Заявки фрилансеров
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