Конструктор шкафов-купе в Flash

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Кто может сделать аналог программы конструктора дверей купе типа:

http://www.creamondi.md/catalog/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx

Сроки и стоймость?

15 лет назад
nikba
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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