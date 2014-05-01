Нужен компонент новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок89 просмотров

Jooma 1.5.14 нужен модуль новостей , пример вот: http://supershina.com/news/, не времени этим заниматься , сделать надо за час.

Ася: 25 семь девять ноль один 563, прошу не авторизироваться , просто пишите ...

15 лет назад
SoulDp
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров