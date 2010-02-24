Доработка CMS системы

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок228 просмотров

Суть проекта.

Проект портала представляет собой виртуальный торговый центр с подмножеством магазинов и возможностью заказа товаров, онлайн оплаты и другими вспомогательными возможностями для покупателя. В системе должна быть реализована возможность создавать шаблонные Интернет магазины, которые обедененны в единую структуру торгового центра. Каждый Интернет магазин является, как и отдельно функционируемой единицей так и частью торгового центра.

15 лет назад
avol
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров