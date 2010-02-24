Доработка CMS системы

Суть проекта.

Проект портала представляет собой виртуальный торговый центр с подмножеством магазинов и возможностью заказа товаров, онлайн оплаты и другими вспомогательными возможностями для покупателя. В системе должна быть реализована возможность создавать шаблонные Интернет магазины, которые обедененны в единую структуру торгового центра. Каждый Интернет магазин является, как и отдельно функционируемой единицей так и частью торгового центра.