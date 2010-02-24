Доработка плагина для Social Engine

Требуется:

Доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine.

Прочие работы, о которых после начала сотрудничества.

Указанный бюджет включает прочие работы. Бюджет конечно согласовывается.

Обязательно знание этого движка, т.к. не каждый знающий берется, а если берется не знающий, то впустую сидит неделями себе в убыток.

ТЗ высылаю по запросу, после демонстрации рабочих проектов на этом движке.