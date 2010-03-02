Пишем плагин для Wordpress

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Завершен4 заявки171 просмотр

Всем привет!

Есть некий сайт по автозапчастям. Управляет им вордпресс.

Нужно написать к нему плагин по поиску запчастей, с расчетом цен по курсу ЦБ.

Подробная схема работы плагина и пример контена в архиве в приложении.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.

WordPress
15 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
Олег - настоящий профессионал. В отличии от многих сразу задает все вопросы и тут же приступает к работе. Результат не заставил себя долго ждать, и мы получили именно то, что хотели. Приятно работать на фрилансе с серьезными людьми. Благодарен за сотрудничество и надеюсь, что еще поработаем.
Четкая документация + вовремя предоставленые данные + основательные коментарии. минусов не замечено. все по делу и все строго.

Заявки фрилансеров

butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад