Требуется создание своей карты на основе api сервиса mapia.ua (документация: http://mapia.ua/ru/pages/api-documentation ). Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительной информации. Пример как должно быть даю в привате. ICQ: ...
Пишем плагин для Wordpress
Всем привет!
Есть некий сайт по автозапчастям. Управляет им вордпресс.
Нужно написать к нему плагин по поиску запчастей, с расчетом цен по курсу ЦБ.
Подробная схема работы плагина и пример контена в архиве в приложении.
Жду ваших предложений по ценам и срокам.
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