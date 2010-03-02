Пишем плагин для Wordpress

Всем привет!

Есть некий сайт по автозапчастям. Управляет им вордпресс.

Нужно написать к нему плагин по поиску запчастей, с расчетом цен по курсу ЦБ.

Подробная схема работы плагина и пример контена в архиве в приложении.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.