Модуль для дле

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо знание дле, опыт создания для дле модулей

+ надо будет прикрутить. оплату по смс.

вот и все.

15 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

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