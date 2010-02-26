Требуется создание своей карты на основе api сервиса mapia.ua (документация: http://mapia.ua/ru/pages/api-documentation ). Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительной информации. Пример как должно быть даю в привате. ICQ: ...
Флеш лого сайта
В левом углу сверху есть поле под лого
сначала там название конторы и время
потом название и время в пределах данного поля уменьшается в размерах и сдвигается в левый край
потом появляется треугольник и мигает
потом на часах появляется время по мск чч-мм-сс-кадры
часы минуты и секунды показывают время реальное, а кадры - там за одну секунду идет пробег от 00 до 24
Предвижу вопросы - пишите - отвечу
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