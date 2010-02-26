Флеш лого сайта

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Завершен8 заявок228 просмотров

В левом углу сверху есть поле под лого

сначала там название конторы и время

потом название и время в пределах данного поля уменьшается в размерах и сдвигается в левый край

потом появляется треугольник и мигает

потом на часах появляется время по мск чч-мм-сс-кадры

часы минуты и секунды показывают время реальное, а кадры - там за одну секунду идет пробег от 00 до 24

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15 лет назад
voshodit
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

master13
Алексей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа с Алексеем была быстрой и легкой. Быстро сделал все что нужно было.
Остался полностью доволен сотрудничеством, четкое тз, затем понятные и быстрые правки, ну и незамедлительная оплата. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

master13
Алексей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад