Нужно сделать пару калькуляторов по аналогу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок174 просмотра

1. Расчёт газификации как тут: http://tgs.su/

2. Простой кредитный калькулятор как тут: http://www.credit-calc.ru/ (только упростить - убрать два нижних поля)

15 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель сделал всё с лучшем виде. Буду обращаться еще.
Отлично сработались. Только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад