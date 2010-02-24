Мелкие доработки внутри парсера

У меня есть сервис http://origamidesign.ru/modules/positions/index.php

(admin/admin)

Сейчас в парсере не определяются позиции. (раньше определялись, потом видимо произошел сбой и теперь не определяются.)

http://origamidesign.ru/modules/positions/index.php?op=details&site_id=3&period=m

Нужно найти глюк и исправить.

Плюс ряд небольших доработок

а) исправить глюк при экспорте в CSV и XLS

б) красить в отчетах ячейки таблиц в зависимости от позиции

в) исправить выдачу отчета при выборе дня из календарика

г) поправить очередь так чтобы отключенные сайты не вставали в очередь.

д) сделать принудительную очистку и принудительное формирование очереди