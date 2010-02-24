Нужно создать несложный сервис. Пример нужного, но на английском- http://sponsordaddy.com/ Кратко о то что нужно: Нужен сервис с помощью чего люди смогут создавать свой "поддомен" где будет блог, инфа о его товаре. ...
Мелкие доработки внутри парсера
У меня есть сервис http://origamidesign.ru/modules/positions/index.php
(admin/admin)
Сейчас в парсере не определяются позиции. (раньше определялись, потом видимо произошел сбой и теперь не определяются.)
http://origamidesign.ru/modules/positions/index.php?op=details&site_id=3&period=m
Нужно найти глюк и исправить.
Плюс ряд небольших доработок
а) исправить глюк при экспорте в CSV и XLS
б) красить в отчетах ячейки таблиц в зависимости от позиции
в) исправить выдачу отчета при выборе дня из календарика
г) поправить очередь так чтобы отключенные сайты не вставали в очередь.
д) сделать принудительную очистку и принудительное формирование очереди
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