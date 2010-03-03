Вот, что нужно сделать 1. на главной стр надо выводить в два столбика с записями. 2. публикация записи - выделить как то заливку картинки. ( ...
Приватный проект для Шевелева Владимира
Разработка грабера каталогов!!!
Выбранный исполнитель
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