Приватный проект для Шевелева Владимира

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Разработка грабера каталогов!!!

15 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$35
2 дня
Владимир проявил себя настоящим профессионалом, ответсвенно подходил ко всем вопросам! В общем плане остался очень доволен, работа выполнена отлично. Приятно иметь дело с профессионалом!!! Спасибо, Владимир. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем. Я очень рад, что именно ты выполнял эту работу! Всем советую!!!
Как всегда все отлично.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад