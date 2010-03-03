Приватный проект для Шевелева Владимира

Владимир проявил себя настоящим профессионалом, ответсвенно подходил ко всем вопросам! В общем плане остался очень доволен, работа выполнена отлично. Приятно иметь дело с профессионалом!!! Спасибо, Владимир. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем. Я очень рад, что именно ты выполнял эту работу! Всем советую!!!